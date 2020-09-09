Россияне согласились обходиться без выходных за 64 млн рублей ежемесячно

Posted 9 сентября 2020, 16:31
Published 9 сентября 2020, 16:31
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Газета «Известия» пишет, что опрос проводили среди трех с половиной тысяч пользователей старше восемнадцати лет из всех российских регионов. Так, жители страны считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых.
Отмечается, что если убрать из выборки числа, насчитывающие свыше одиннадцати знаков, в среднем гражданам России будет достаточно шестьдесят четыре миллиона рублей в месяц для отказа от выходных.