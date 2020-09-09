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Posted 9 сентября 2020, 16:31

Published 9 сентября 2020, 16:31

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Россияне согласились обходиться без выходных за 64 млн рублей ежемесячно

9 сентября 2020, 16:31
Россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату, составляющую в среднем шестьдесят четыре миллиона рублей в месяц.

Газета «Известия» пишет, что опрос проводили среди трех с половиной тысяч пользователей старше восемнадцати лет из всех российских регионов. Так, жители страны считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых.

Отмечается, что если убрать из выборки числа, насчитывающие свыше одиннадцати знаков, в среднем гражданам России будет достаточно шестьдесят четыре миллиона рублей в месяц для отказа от выходных.

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