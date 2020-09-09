Ученые: коронавирус способен выживать на охлажденном лососе более недели

Posted 9 сентября 2020, 16:25
Published 9 сентября 2020, 16:25
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Газета «Известия» пишет, что в результате исследования выяснилось, что коронавирус не теряет способности вызывать заболевание, на поверхности лосося в течение двух дней при температуре двадцати пяти градусов по Цельсию, а при температуре четыре градуса — не менее восьми дней.
Отмечается, что лосось на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре четыре градуса по Цельсию.