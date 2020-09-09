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Posted 9 сентября 2020, 16:25

Published 9 сентября 2020, 16:25

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Ученые: коронавирус способен выживать на охлажденном лососе более недели

9 сентября 2020, 16:25
Коронавирус SARS-CoV-2 способен более восьми дней выживать на поверхности охлажденного свежего лосося. Об этом заявили ученые из Китая.

Газета «Известия» пишет, что в результате исследования выяснилось, что коронавирус не теряет способности вызывать заболевание, на поверхности лосося в течение двух дней при температуре двадцати пяти градусов по Цельсию, а при температуре четыре градуса — не менее восьми дней.

Отмечается, что лосось на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре четыре градуса по Цельсию.

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