Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции

Бизнесмен Артур Зурабян занимался оформлением миграционных документов. Через свои связи из числа водителей такси он подготавливал подложную документацию. Нелегальные мигранты получали вид на жительство и трудовые патенты. Услугами пользовались граждане Азербайджана и Украины.