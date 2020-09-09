Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции

Posted 9 сентября 2020, 08:32
Published 9 сентября 2020, 08:32
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Бизнесмен Артур Зурабян занимался оформлением миграционных документов. Через свои связи из числа водителей такси он подготавливал подложную документацию. Нелегальные мигранты получали вид на жительство и трудовые патенты. Услугами пользовались граждане Азербайджана и Украины.
«Для этого предприниматель находил малоимущих жителей приграничных районов. За деньги они ставили иностранцев на миграционный учет в своих домах», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, бизнесмена приговорили к одному году и пяти месяцам колонии. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что застрявшие в палаточном лагере в Ростове мигранты приехали из других регионов России.