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Posted 9 сентября 2020, 08:32

Published 9 сентября 2020, 08:32

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции

9 сентября 2020, 08:32
В Новошахтинске вынесли приговор в отношении бизнесмена, который незаконно помогал нелегальным мигрантам, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Бизнесмен Артур Зурабян занимался оформлением миграционных документов. Через свои связи из числа водителей такси он подготавливал подложную документацию. Нелегальные мигранты получали вид на жительство и трудовые патенты. Услугами пользовались граждане Азербайджана и Украины.

«Для этого предприниматель находил малоимущих жителей приграничных районов. За деньги они ставили иностранцев на миграционный учет в своих домах», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, бизнесмена приговорили к одному году и пяти месяцам колонии. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что застрявшие в палаточном лагере в Ростове мигранты приехали из других регионов России.

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