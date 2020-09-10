rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2020, 14:44

Published 10 сентября 2020, 14:44

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Организаторов подпольного казино осудили в Ростове

10 сентября 2020, 14:44
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении двух местных жителей за создание казино, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

На скамье подсудимых оказались 26-летний мужчина и его 34-летняя помощница. В начале года они арендовали помещение на улице Баумана. «В помещение завезли компьютеры, провели Интернет и проводили азартные игры. Казино проработало два месяца», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело. Оказалось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

Суд приговорил обвиняемого к одному году и трем месяцам колонии. Его знакомая получила год условно.

Ранее расследование журналистов в Ростове закончилось рейдом МВД по букмекерам.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика