Организаторов подпольного казино осудили в Ростове

На скамье подсудимых оказались 26-летний мужчина и его 34-летняя помощница. В начале года они арендовали помещение на улице Баумана. «В помещение завезли компьютеры, провели Интернет и проводили азартные игры. Казино проработало два месяца», — сказано в сообщении.