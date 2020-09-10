Организаторов подпольного казино осудили в Ростове

Posted 10 сентября 2020, 14:44
Published 10 сентября 2020, 14:44
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
На скамье подсудимых оказались 26-летний мужчина и его 34-летняя помощница. В начале года они арендовали помещение на улице Баумана. «В помещение завезли компьютеры, провели Интернет и проводили азартные игры. Казино проработало два месяца», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело. Оказалось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.
Суд приговорил обвиняемого к одному году и трем месяцам колонии. Его знакомая получила год условно.