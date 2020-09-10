Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинском из-за застрявших в Ростовской области узбеков

Posted 10 сентября 2020, 13:41
Published 10 сентября 2020, 13:41
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Напомним, что из-за отсутствия поездов в Ростове застряли тысячи иностранцев. Они жили в палаточном лагере, после чего к решению проблемы подключили власти.
Около тысячи человек отправили в Ташкент поездом из Ростова. Остальных на электричке переправили на станцию Лихая.
Издание 161.ru пишет, что граждане Узбекистана будут жить на станции Юных техников. В четверг днем на станцию Лихая приехали около 800 человек.