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Posted 10 сентября 2020, 13:41

Published 10 сентября 2020, 13:41

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинском из-за застрявших в Ростовской области узбеков

10 сентября 2020, 13:41
В Каменске-Шахтинском Ростовской области ввели режим ЧС из-за прибывших граждан Узбекистана, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Срыбный.

Напомним, что из-за отсутствия поездов в Ростове застряли тысячи иностранцев. Они жили в палаточном лагере, после чего к решению проблемы подключили власти.

Около тысячи человек отправили в Ташкент поездом из Ростова. Остальных на электричке переправили на станцию Лихая.

Издание 161.ru пишет, что граждане Узбекистана будут жить на станции Юных техников. В четверг днем на станцию Лихая приехали около 800 человек.

Эту ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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