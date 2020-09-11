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Posted 11 сентября 2020, 07:04

Published 11 сентября 2020, 07:04

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Бывших налоговиков в Ростове сделали беднее на 21 млн руб

11 сентября 2020, 07:04
В Ростове-на-Дону суд взыскал несколько миллионов рублей с двух бывших сотрудников налоговой, сообщает «Коммерсантъ-Юг».

Решение принял Первомайский районный суд, оно коснулось бывшего руководителя налоговой службы Октябрьского района Христофора Головатова и налогового инспектора Оксаны Нагулиной. По решению суда, им придется вернуть в бюджет 21,3 миллиона рублей.

Причиной стало предыдущее решение суда, который установил, что Головатов злоупотребил полномочиями. По информации издания, он незаконно возместил компаниям-однодневкам НДС. Всего они получили 449,3 миллиона рублей.

Отмечается, что участницей одного из эпизодов стала Нагулина.

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