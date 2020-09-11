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Posted 11 сентября 2020, 15:00

Published 11 сентября 2020, 15:00

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

До 40% увеличили заполняемость стадионов в Ростовской области

11 сентября 2020, 15:00
Глава Ростовской области Василий Голубев своим решением увеличил до 40% разрешенную заполняемость спортивных объектов, сообщили в областном правительстве.

Соответствующее постановление было подписано в пятницу. С этого момента заполняемость зрительских мест во время спортивных мероприятий увеличена до 40%.

«При этом сохраняется масочный режим остается в силе для сотрудников и посетителей. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перед началом мероприятий нужно проводить дезинфекцию. Также губернатор отменил ограничения в работе компаний, чья деятельность связана с оказанием услуг с присутствием людей.

Ранее опасные из-за коронавируса города озвучили в Ростовской области.

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