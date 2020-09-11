До 40% увеличили заполняемость стадионов в Ростовской области

Posted 11 сентября 2020, 15:00
Published 11 сентября 2020, 15:00
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Соответствующее постановление было подписано в пятницу. С этого момента заполняемость зрительских мест во время спортивных мероприятий увеличена до 40%.
«При этом сохраняется масочный режим остается в силе для сотрудников и посетителей. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра», — сказано в сообщении.
Отмечается, что перед началом мероприятий нужно проводить дезинфекцию. Также губернатор отменил ограничения в работе компаний, чья деятельность связана с оказанием услуг с присутствием людей.