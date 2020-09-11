Еще 158 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 11 сентября 2020, 08:00
Published 11 сентября 2020, 08:00
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
За последние сутки выздоровели 89 пациентов. Сейчас в больницах находятся 1167 человек, загруженность коечного фонда достигла 54,8%. К аппаратам ИВЛ подключены 84 тяжелобольных. На 100 тысяч населения приходится 441 зараженный.
«За последние 24 часа скончались четверо мужчин в возрасте от 69 до 91 года. Жертвами коронавируса в области стали 393 человека», — сказано в сообщении.
За весь период заразились 18549 человек, выздоровели 15394 пациента.
Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, кому положена госпитализация при коронавирусе.