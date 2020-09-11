Еще 158 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

За последние сутки выздоровели 89 пациентов. Сейчас в больницах находятся 1167 человек, загруженность коечного фонда достигла 54,8%. К аппаратам ИВЛ подключены 84 тяжелобольных. На 100 тысяч населения приходится 441 зараженный.