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Posted 11 сентября 2020, 08:00

Published 11 сентября 2020, 08:00

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Еще 158 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

11 сентября 2020, 08:00
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 158 человек, сообщили в правительстве региона.

За последние сутки выздоровели 89 пациентов. Сейчас в больницах находятся 1167 человек, загруженность коечного фонда достигла 54,8%. К аппаратам ИВЛ подключены 84 тяжелобольных. На 100 тысяч населения приходится 441 зараженный.

«За последние 24 часа скончались четверо мужчин в возрасте от 69 до 91 года. Жертвами коронавируса в области стали 393 человека», — сказано в сообщении.

За весь период заразились 18549 человек, выздоровели 15394 пациента.

Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, кому положена госпитализация при коронавирусе.

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