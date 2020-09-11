Крупнейшее в Ростовской области общежитие открыл ДГТУ

Posted 11 сентября 2020, 05:55
Published 11 сентября 2020, 05:55
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Празднование 90-летия ведущего научного и образовательного центра Юга России, который славится научной базой и высоким уровнем подготовки специалистов, началось с 10 утра.
Около главного корпуса расположилась выставка достижений деятельности университета включающая в себя не только кубки и награды за десятилетия, но и передовые технологии вуза. Чуть позже стартовал фестиваль уличных видов спорта, а в аудиториях и залах начала свою работу международная конференция «Моделирование процессов Е4Е: инновационные образовательные программы и сетевое партнерство».
Апогеем праздника стало открытие скульптурной композиции «Выпускники» и нового студенческого общежития квартирного типа на 1000 мест.
Чтобы принять участие в знаковом не только для ДГТУ, но и для города событии — открытии скульптурной композиции, изображающей молодую пару выпускников с дипломами и цветами, на главной площади университета собрались высокопоставленные гости, выпускники, преподаватели и студенты.
Заместитель министра науки и образования РФ Петр Кучеренко отметил важность Донского государственного технического университета в развитии не только Ростовской области и России, но и близлежащих государств.
— В системе министерства есть вузы, которые составляют золотой фонд научной и образовательной жизни нашей страны и один из них — Донской государственный технический университет. Здесь удается все — высокие научные разработки и поддержка детских талантов, полноценная студенческая жизнь и раскрытие многогранных составляющих молодых людей не только юга России, но и соседних государств, — поделился Петр Кучеренко. — Желаю всем новых вершин, свершений и достижений.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, также поздравил руководство университета и всех присутствующих с праздником, вспомнив выдающихся выпускников ДГТУ, среди которых Юрий Александрович Песков, Борис Николаевич Слюсарь и др.
— Вы не стоите на месте, занимаетесь развитием новых технологий. Сегодня ваши специалисты занимают особое место и позицию во всей РО. Многие организации берут на вооружение ваши передовые направления, за что я и благодарю вас. Вы идете по своему пути и к той вершине, которую хотите покорить, — отметил губернатор.
Одним из ключевых событий празднования 90-летия ДГТУ стало открытие крупнейшего в регионе студенческого 23-этажного общежития квартирного типа с 8-ми этажным социальным блоком. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционного проекта ДГТУ «Многофункциональный студенческий городок: 2023». За время строительства, в территорию студенческого городка красиво вписалось современное здание из двух корпусов, связанных между собой переходной галереей.
На каждом этаже разместились квартиры на трех проживающих — с кухней, ванной, санузлом и всем необходимым бытовым оборудованием. В помещении административного блока расположились комнаты отдыха, прачечная самообслуживания и приемный пункт химчистки.
Во втором корпусе, который представляет собой 8-ми этажный социальный блок, поместили столовую и помещения для учебы.
Кроме того выделили площадь для гимназии ДГТУ и образовательного проекта «Дом научной коллаборации им. А. С. Попова».
Как пояснили в ДГТУ, стоимость строительства нового общежития составила 960 млн рублей. Финансирование велось из федерального бюджета и внебюджетных средств вуза. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи подчеркнул: — В год 90-летия ДГТУ мы открыли новое, десятое по счету общежитие. В трехместных квартирах смогут проживать 949 человек. В общей сложности в студенческом городке нашего вуза теперь более шести тысяч студентов. И это далеко не предел.
Для ДГТУ и его руководства строительство общежития часть большого проекта по созданию кампуса нового типа. В ближайшее время ДГТУ начнет строительство нового 25-этажного общежития на две тысячи мест.
В целом 90-летие вуза в ДГТУ отмечали весь день. Точкой в насыщенном на мероприятия дне стал праздничный концерт, проходящий в конгресс-холле. На сцене концертного зала наградили почетных гостей и вручили премии «Признание» выпускникам, которые добились значимых успехов в профессиональной и общественной сфере.