Крупнейшее в Ростовской области общежитие открыл ДГТУ

— В системе министерства есть вузы, которые составляют золотой фонд научной и образовательной жизни нашей страны и один из них — Донской государственный технический университет. Здесь удается все — высокие научные разработки и поддержка детских талантов, полноценная студенческая жизнь и раскрытие многогранных составляющих молодых людей не только юга России, но и соседних государств, — поделился Петр Кучеренко. — Желаю всем новых вершин, свершений и достижений.