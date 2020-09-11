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Posted 11 сентября 2020, 09:13

Published 11 сентября 2020, 09:13

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Офицер в Ростове незаконно завладел квартирами на 10 млн руб

11 сентября 2020, 09:13
В Ростовской области вынесли приговор в отношении офицера запаса, который совершил махинации с квартирами на 10 миллионов рублей, сообщает Военное следственное управление СКР по ЮВО.

Военный с 2008 года в течение семи лет служил в войсковой части 4157. Перед увольнением он обратился к командиру части с рапортом о постановке на жилищный учет. Хотя срок его службы составлял менее 10 лет.

Фигурант передал недостоверную информацию о стаже военной службы. Он умолчал, что у него была квартира, которую в 2010 году он подарил родственнику.

«На основании подложных документов офицер получил три квартиры в Ростове и перевел в частную собственность. Размер ущерба государству превысил 10 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии.

Суд взыскал с осужденного 10 миллионов рублей.

Ранее ростовский бизнесмен украл 55 миллионов рублей при строительстве ограждения Гребного канала.

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