Офицер в Ростове незаконно завладел квартирами на 10 млн руб

Posted 11 сентября 2020, 09:13
Published 11 сентября 2020, 09:13
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Военный с 2008 года в течение семи лет служил в войсковой части 4157. Перед увольнением он обратился к командиру части с рапортом о постановке на жилищный учет. Хотя срок его службы составлял менее 10 лет.
Фигурант передал недостоверную информацию о стаже военной службы. Он умолчал, что у него была квартира, которую в 2010 году он подарил родственнику.
«На основании подложных документов офицер получил три квартиры в Ростове и перевел в частную собственность. Размер ущерба государству превысил 10 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии.
Суд взыскал с осужденного 10 миллионов рублей.