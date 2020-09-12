Крупные пожары возможны в Ростовской области в ближайшие дни

Posted 12 сентября 2020, 10:04
Published 12 сентября 2020, 10:04
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Так, по данным Росгидромета, с 13 и 15 сентября 2020 года на всей территории области сохранится чрезвычайная пожароопасность, это пятый класс. Пожары угрожают и Ростову-на-Дону.
В эти дни спасатели просят граждан не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш, да и в целом быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём.
Напомним, что бушевавший четыре дня на прошлой неделе пожар в Ростовской области уничтожил почти 1,6 гектара леса.