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Posted 12 сентября 2020, 09:24

Published 12 сентября 2020, 09:24

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Ростовчане обсуждают поздравление с Днем области в поле с амброзией

12 сентября 2020, 09:24
Жители Ростова-на-Дону обсуждают баннер с поздравлением с Днем области, размещенном у поля с сорняками, фотографией поделилась подписчица популярного паблика в соцсети.

«С днём рождения, Донской край! Уместная открытка в полях амброзии. Символизирует всю заботу о крае, его плодородие, чистоту и ухоженность», — подписала снимок автор Светлана Рыбина.

Подписчики также не упустили шанса постебаться на оригинальной открыткой.

«Раньше мы были аграрный юг, теперь амброзиевый», — пошутил один из комментаторов. «С этими зерновыми прямо гордость. Дожили, больше нечего вспомнить хорошего», — прокомментировал пост другой ростовчанин. «Все что надо знать о нашем развитии», — отпустил колкость еще один подписчик.

«Эти пустыри перед ростовом старая проблема. Там, считай болота. А сельскохозяйственные земли в области никогда не простаивали, там натуральная конкуренция».

Напомним, что День Ростовской области отмечается в 2020 году 13 сентября.

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