Ростовчане обсуждают поздравление с Днем области в поле с амброзией

Posted 12 сентября 2020, 09:24
Published 12 сентября 2020, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
«С днём рождения, Донской край! Уместная открытка в полях амброзии. Символизирует всю заботу о крае, его плодородие, чистоту и ухоженность», — подписала снимок автор Светлана Рыбина.
Подписчики также не упустили шанса постебаться на оригинальной открыткой.
«Раньше мы были аграрный юг, теперь амброзиевый», — пошутил один из комментаторов. «С этими зерновыми прямо гордость. Дожили, больше нечего вспомнить хорошего», — прокомментировал пост другой ростовчанин. «Все что надо знать о нашем развитии», — отпустил колкость еще один подписчик.
«Эти пустыри перед ростовом старая проблема. Там, считай болота. А сельскохозяйственные земли в области никогда не простаивали, там натуральная конкуренция».
Напомним, что День Ростовской области отмечается в 2020 году 13 сентября.