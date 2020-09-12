Ростовчане обсуждают поздравление с Днем области в поле с амброзией

«Раньше мы были аграрный юг, теперь амброзиевый», — пошутил один из комментаторов. «С этими зерновыми прямо гордость. Дожили, больше нечего вспомнить хорошего», — прокомментировал пост другой ростовчанин. «Все что надо знать о нашем развитии», — отпустил колкость еще один подписчик.