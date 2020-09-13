Более 22 тыс домов в Ростовской области получат доступ к газу до 2025 г

В Ростовской области в период до 2025 года пройдут масштабные работы по проектированию и строительству сетей газоснабжения, сообщили в правительстве региона.

Всего запланирована реализация 58 объектов газоснабжения, в том числе реконструкция газораспределительных станций. Эта информация прозвучала от замглавы региона Игоря Сорокина. «Работы пройдут в 31 муниципалитете и охватят 200 населенных пунктов. Будут построены более двух тысяч километров газопроводов», — сказано в сообщении. Отмечается, что часть работ оплатят из регионального бюджета. По словам Сорокина, более 22 тысяч домов получат техническую возможность для подключения к газоснабжению. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог. Материалы по теме Скалодром за 21 млн рублей построили в Ростове В Ростове построят детский хирургический центр