Более 22 тыс домов в Ростовской области получат доступ к газу до 2025 г

Posted 13 сентября 2020, 11:47
Published 13 сентября 2020, 11:47
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Всего запланирована реализация 58 объектов газоснабжения, в том числе реконструкция газораспределительных станций. Эта информация прозвучала от замглавы региона Игоря Сорокина.
«Работы пройдут в 31 муниципалитете и охватят 200 населенных пунктов. Будут построены более двух тысяч километров газопроводов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что часть работ оплатят из регионального бюджета. По словам Сорокина, более 22 тысяч домов получат техническую возможность для подключения к газоснабжению.