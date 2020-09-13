Явка на выборах в Ростовской области превысила 30%

Posted 13 сентября 2020, 14:26
Published 13 сентября 2020, 14:26
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
По состоянию на 12.00 мск проголосовали 30,81% избирателей. Всего свой выбор сделали около миллиона человека.
Добавим, что к 10.00 число проголосовавших превышало 880 тысяч местных жителей. Явка достигала 27,55%.
В первый день выборов на избирательные участки пришли более 400 тысяч человек. Были выявлены и нарушения, в том числе в Гуково. Здесь пришлось отстранить двух членов участковой избирательной комиссии, а собранные материалы направили правоохранителям.