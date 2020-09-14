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Posted 14 сентября 2020, 08:34

Published 14 сентября 2020, 08:34

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Двух пьяных туристов сняли с прибывшего из Турции в Ростов самолета

14 сентября 2020, 08:34
В Ростове-на-Дону задержали двух пассажиров самолета, которые устроили дебош, возвращаясь из Турции, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Два жителя Батайска в возрасте 30 и 42 года отдыхали в Анталье и отправились домой, захватив с собой алкоголь. Весь полет они пили и не обращали внимания на замечания членов экипажа.

Командир воздушного судна обратился к полицейским. Они задержали дебоширов и доставили в отдел.

«По факту произошедшего составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.

Ранее пьяный дебошир покусал полицейского в Ростове.

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