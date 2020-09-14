Двух пьяных туристов сняли с прибывшего из Турции в Ростов самолета

Posted 14 сентября 2020, 08:34
Published 14 сентября 2020, 08:34
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Два жителя Батайска в возрасте 30 и 42 года отдыхали в Анталье и отправились домой, захватив с собой алкоголь. Весь полет они пили и не обращали внимания на замечания членов экипажа.
Командир воздушного судна обратился к полицейским. Они задержали дебоширов и доставили в отдел.
«По факту произошедшего составили административные материалы. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста», — сказано в сообщении.