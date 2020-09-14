Масштабный субботник проведут в Кумженской роще в Ростове

Posted 14 сентября 2020, 08:33
Published 14 сентября 2020, 08:33
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
«Уже в субботу мы проведем очередной и завершающий этот сезон экофестиваль. Местом проведения выбрана Кумженская роща, это место было запланировано заранее как красивейшее место на реке Дон в городской черте и любимое место горожан для прогулок», — сказано в сообщении.
Субботник пройдет в рамках Всемирного дня чистоты, организаторами выступает ростовская общественная экологическая организация «Тут грязи нет».
Во время субботника будут собирать только бытовой мусор, а ветки и листву оставят. Кроме того, впервые уборка территории будет проходить не только на суше, но и на воде. Партнер активистов предоставит лодки, на которых можно добраться в труднодоступные с суши места.