rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2020, 09:48

Published 14 сентября 2020, 09:48

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Наблюдатель в Ростове сбил со стула девушку из избирательной комиссии

14 сентября 2020, 09:48
В Ростове-на-Дону во время проведения выборов один из наблюдателей сбил со стула девушку, заявил глава регионального Избиркома Андрей Буров.

Происшествие случилось на участке № 1970. У молодой девушки, работавшей в участковой избирательной комиссии, ухудшилось самочувствие. Ростовчанка присела на стул наблюдателя. Последний сбил девушку, и она потеряла сознание.

В результате для пострадавшей вызвали скорую, материалы передали полицейским.

Ранее стало известно о нападении на председателя ТИК в Ростове. К утру понедельника по результатам подсчетов голосов с огромным перевесом побеждал действующий губернатор Василий Голубев.

Материалы по теме
Жительница Таганрога вместе с сыном избила полицейскихРостовчанин на улице избил женщину и уснул на асфальте
#Новости
Подпишитесь
Популярное