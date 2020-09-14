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Posted 14 сентября 2020, 06:32

Published 14 сентября 2020, 06:32

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Резко похолодает к концу недели в Ростовской области

14 сентября 2020, 06:32
К концу недели ночная температура воздуха в Ростовской области опустится до +7 С, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В понедельник 14 сентября в Ростове +29…+30 С и без осадков, ветер западный три метра в секунду. В ночь на вторник +12 С, с 15 сентября начнет холодать.

Во вторник и среду в области днем +23…+26 С, ночью +12…+13 С, осадков не ожидается. В четверг сохранится такая же погода, а в пятницу по северу области даже дневная температура воздуха не превысит +21 С. В выходные будет еще холоднее, не выше +17 С днем и около +7 С ночью.

Напомним, штормовое предупреждение по заморозкам объявили в Ростовской области в середине сентября.

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