Резко похолодает к концу недели в Ростовской области

Posted 14 сентября 2020, 06:32
Published 14 сентября 2020, 06:32
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В понедельник 14 сентября в Ростове +29…+30 С и без осадков, ветер западный три метра в секунду. В ночь на вторник +12 С, с 15 сентября начнет холодать.
Во вторник и среду в области днем +23…+26 С, ночью +12…+13 С, осадков не ожидается. В четверг сохранится такая же погода, а в пятницу по северу области даже дневная температура воздуха не превысит +21 С. В выходные будет еще холоднее, не выше +17 С днем и около +7 С ночью.