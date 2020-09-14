Резко похолодает к концу недели в Ростовской области

Во вторник и среду в области днем +23…+26 С, ночью +12…+13 С, осадков не ожидается. В четверг сохранится такая же погода, а в пятницу по северу области даже дневная температура воздуха не превысит +21 С. В выходные будет еще холоднее, не выше +17 С днем и около +7 С ночью.