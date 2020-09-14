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Posted 14 сентября 2020, 11:37

Published 14 сентября 2020, 11:37

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Укравший медаль у ветерана ВОВ ростовчанин попался полиции из-за незнания истории

14 сентября 2020, 11:37
В Ростовской области задержали молодого парня, который украл медали у ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 79-летняя дочь ветерана с заявлением о краже. Она увидела, как из ее дома выходит парень, женщина запомнила его приметы и посмотрела, куда он пошел.

Подозреваемый украл три медали, полицейским удалось его задержать. Ошибкой 19-летнего парня стало то, что он хотел отдать медали в ломбард.

«Ювелир оценил их дешево, тогда подозреваемый оставил их продавцу за ненадобностью. Скупщик понимал серьезность данных медалей и сообщил об этом в полицию», — сказано в сообщении.

Парня задержали на площадке, где обычно отдыхает молодежь. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее ростовский бизнесмен украл 55 миллионов рублей при строительстве ограждения Гребного канала.

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