Укравший медаль у ветерана ВОВ ростовчанин попался полиции из-за незнания истории

Posted 14 сентября 2020, 11:37
Published 14 сентября 2020, 11:37
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В полицию обратилась 79-летняя дочь ветерана с заявлением о краже. Она увидела, как из ее дома выходит парень, женщина запомнила его приметы и посмотрела, куда он пошел.
Подозреваемый украл три медали, полицейским удалось его задержать. Ошибкой 19-летнего парня стало то, что он хотел отдать медали в ломбард.
«Ювелир оценил их дешево, тогда подозреваемый оставил их продавцу за ненадобностью. Скупщик понимал серьезность данных медалей и сообщил об этом в полицию», — сказано в сообщении.
Парня задержали на площадке, где обычно отдыхает молодежь. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.