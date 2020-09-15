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Posted 15 сентября 2020, 04:57

Published 15 сентября 2020, 04:57

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Карпин остался недоволен результатом матча «Ростов» — «Локомотив»

15 сентября 2020, 04:57
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что его не устроил счет в матче против «Локомотива», прозвучало на пресс-конференции.

Игра состоялась в понедельник вечером в рамках чемпионата России. Команды так и не смогли открыть счет, хотя ростовчане создали несколько опасных моментов.

После игры Карпин заявил, что его не устроил только результат. По его словам, по выполнению технических действий и по всему остальному все было хорошо.

«У нас было достаточное количество шансов, соперник при этом находился в обороне. А это — „Локомотив“, команда Лиги чемпионов», — заявил Карпин.

Добавим, что сейчас «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы.

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