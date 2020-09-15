Карпин остался недоволен результатом матча «Ростов» — «Локомотив»

Posted 15 сентября 2020, 04:57
Published 15 сентября 2020, 04:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Игра состоялась в понедельник вечером в рамках чемпионата России. Команды так и не смогли открыть счет, хотя ростовчане создали несколько опасных моментов.
После игры Карпин заявил, что его не устроил только результат. По его словам, по выполнению технических действий и по всему остальному все было хорошо.
«У нас было достаточное количество шансов, соперник при этом находился в обороне. А это — „Локомотив“, команда Лиги чемпионов», — заявил Карпин.
Добавим, что сейчас «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы.