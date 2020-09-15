Самым жарким в истории стало лето 2020 года

Последний месяц лета 2020 года стал вторым самым жарким августом за всю историю исследований. Более того, в Европе, Азии и Карибском бассейне самым теплым за всю историю стал и период с января по август. Даже зима в Южном полушарии оказалась третьей по уровню температуры за всю историю.