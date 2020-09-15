Самым жарким в истории стало лето 2020 года

Последние данные измерений температуры обнародовало американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (Noaa).
«Июнь, июль и август этого года оказались на 1,17°C выше средних показателей XX века — то есть мы пережили самое жаркое лето в истории, побив показатели 2016 и 2019 годов», — сказано в сообщении.
Последний месяц лета 2020 года стал вторым самым жарким августом за всю историю исследований. Более того, в Европе, Азии и Карибском бассейне самым теплым за всю историю стал и период с января по август. Даже зима в Южном полушарии оказалась третьей по уровню температуры за всю историю.
Причина такой жары — в изменениях климата, вызванных антропогенным фактором. При этом на севере России и на юго-западе и северо-востоке США потепление происходит быстрее и заметнее.