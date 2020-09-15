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Posted 15 сентября 2020, 14:37

Published 15 сентября 2020, 14:37

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Третий ранг присвоили крупному пожару на центральном рынке в Шахтах

15 сентября 2020, 14:37
До третьего повысили ранг пожара на центральном рынке в Шахтах, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Изначально возгоранию на проспекте Победа Революции, 103 присвоили второй ранг. Пожар вспыхнул в 16.08 мск, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров, но за полчаса увеличилась 100 квадратных метров. В связи с увеличением площади горения приняли решение о повышении ранга пожара.

На месте возгорания работают 35 спасателей и 12 единиц техники, персонал и покупателей рынка эвакуировали.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ростовской области.

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