Третий ранг присвоили крупному пожару на центральном рынке в Шахтах

До третьего повысили ранг пожара на центральном рынке в Шахтах, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Изначально возгоранию на проспекте Победа Революции, 103 присвоили второй ранг. Пожар вспыхнул в 16.08 мск, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров, но за полчаса увеличилась 100 квадратных метров. В связи с увеличением площади горения приняли решение о повышении ранга пожара. На месте возгорания работают 35 спасателей и 12 единиц техники, персонал и покупателей рынка эвакуировали. Напомним, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ростовской области. Материалы по теме Центральный рынок горит в Шахтах