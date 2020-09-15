Третий ранг присвоили крупному пожару на центральном рынке в Шахтах

Posted 15 сентября 2020, 14:37
Published 15 сентября 2020, 14:37
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Изначально возгоранию на проспекте Победа Революции, 103 присвоили второй ранг. Пожар вспыхнул в 16.08 мск, площадь возгорания составляла 600 квадратных метров, но за полчаса увеличилась 100 квадратных метров. В связи с увеличением площади горения приняли решение о повышении ранга пожара.
На месте возгорания работают 35 спасателей и 12 единиц техники, персонал и покупателей рынка эвакуировали.