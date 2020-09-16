Делегаты Baltic Weekend представили рейтинг кейсов в сфере PR

Делегаты форума рассказали, что в наше время обстановка в Российской Федерации и на планете в целом, вызванная эпидемией китайской коронавирусной инфекции, перевела все процессы в онлайн-формат. В ближайшем будущем комбинированные режимы работы, беспилотные процессы и искусственный интеллект продолжат развиваться. Об этом информирует karelinform.ru.