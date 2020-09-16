Делегаты Baltic Weekend представили рейтинг кейсов в сфере PR

Posted 16 сентября 2020, 10:56
Published 16 сентября 2020, 10:56
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Делегаты форума рассказали, что в наше время обстановка в Российской Федерации и на планете в целом, вызванная эпидемией китайской коронавирусной инфекции, перевела все процессы в онлайн-формат. В ближайшем будущем комбинированные режимы работы, беспилотные процессы и искусственный интеллект продолжат развиваться. Об этом информирует karelinform.ru.
Открывал юбилейный Baltic Weekend генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников. Эксперт напомнил, что еще совсем недавно интернет занимал совсем небольшое место в обсуждении информационной повестки. На данный момент эта тема постепенно выходит на первое место.
На форуме, помимо эпидемии коронавируса, ее влияния на сферу коммуникаций и мир, спикеры долго говорили об учебной практике EDtech.
К примеру, основатель компании «Нетология» Максим Спиридонов поведал о перспективном и набирающем рост рынке в сфере образования. Специалист сообщил о его лидерах, обозначив место EDtech в GR-сфере. На сегодняшний день данная тема очень актуальна в сферах дошкольного и школьного образования. Многие указывают на перспективные направления в новых форматах.
За два дня Baltic Weekend его участники разобрали методы развития и лоббирования инициатив на государственном уровне с помощью творчества. Делегаты сошлись во мнении, что, реализуя социальные и благотворительные проекты, реально получить внимание и признание со стороны медиа, бизнеса и общества.
Гендиректор SPN Communications показал список ключевых коммуникационных кейсов минувшего года, оказавших сильное влияние на всю индустрию. В разработке рейтинга участвовали специалисты ByconGroup. Так, на первом месте оказался кейс креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?».
По словам Андрея Баранникова, в этом году атмосфера на форуме оказалась особенной. И это не из-за юбилея. Участники Baltic Weekend скучали друг по другу. Мероприятие проходило в теплой, доброй и, безусловно, продуктивной обстановке.