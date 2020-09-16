Два человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области

Posted 16 сентября 2020, 04:44
Published 16 сентября 2020, 04:44
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Происшествие случилось в ночь на среду на дороге Элиста — Зимовники. Водитель «ВАЗ-21099» перестроился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.
«От полученных травм погибли 19-летний водитель легковушки и его пассажир. Травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все детали случившегося. Ранее водитель «ГАЗели» врезался в автобус в Ростовской области, в этом случае пострадал один человек.