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Posted 16 сентября 2020, 04:44

Published 16 сентября 2020, 04:44

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Два человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области

16 сентября 2020, 04:44
В Ростовской области скончались два участника лобовой автоаварии с грузовиком, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в ночь на среду на дороге Элиста — Зимовники. Водитель «ВАЗ-21099» перестроился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

«От полученных травм погибли 19-летний водитель легковушки и его пассажир. Травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля», — сказано в сообщении.

В данный момент устанавливаются все детали случившегося. Ранее водитель «ГАЗели» врезался в автобус в Ростовской области, в этом случае пострадал один человек.

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