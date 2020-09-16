Джазовый фестиваль в Ростове отменили из-за коронавируса

По словам спикера, власти города надеялись на то, что уровень ежедневный прирост заболевших коронавирусом снизится, однако из-за роста числа инфицированных мероприятие пришлось отменить. Фестиваль могут провести до конца 2020 года, но если это не произойдет, контракт с исполнителем расторгнут, а потраченные средства вернут в бюджет города.