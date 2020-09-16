rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2020, 10:20

Published 16 сентября 2020, 10:20

Modified 1 октября 2024, 15:28

Updated 1 октября 2024, 15:28

Джазовый фестиваль в Ростове отменили из-за коронавируса

16 сентября 2020, 10:20
В Ростове-на-Дону отменили проведение фестиваля «Ростовский джаз приглашает» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе, сообщила в ходе брифинга замглавы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

Проведение фестиваля в Ростове планировалось с 16 по 18 сентября, а на его организацию было выделено 1,4 миллиона рублей.

По словам спикера, власти города надеялись на то, что уровень ежедневный прирост заболевших коронавирусом снизится, однако из-за роста числа инфицированных мероприятие пришлось отменить. Фестиваль могут провести до конца 2020 года, но если это не произойдет, контракт с исполнителем расторгнут, а потраченные средства вернут в бюджет города.

Ранее власти Ростова рассказали о программе мероприятий на День города.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика