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Posted 16 сентября 2020, 10:55

Published 16 сентября 2020, 10:55

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Установить освещение на переходах попросил житель Ростова

Установить освещение на переходах попросил житель Ростова

16 сентября 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростова-на-Дону попросил оснастить все пешеходные переходы хорошим освещением, сообщается на сервисе «Активный ростовчанин».

«На многих пешеходных переходах нет ни малейшего освещения. Бывают встречаются лишь только мигающие оранжевые фонари для привлечения внимания водителя к переходу», — сказано в сообщении.

Особенно сложная ситуация получается при плохой погоде, видимость резко ухудшается во время дождя или снега. Кроме того, в темное время суток водителей ослепляют фары других автомобилей. Как пишет автор инициативы, хорошее освещение на пешеходных переходах помогло бы снизить уровень травматизма.

За инициативу уже проголосовали более десятка горожан, для рассмотрения его властями необходимо набрать 500 голосов.

Ранее жители Ростова попросили заменить маршрутки большими автобусами.

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#Общество#Новости
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