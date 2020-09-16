Установить освещение на переходах попросил житель Ростова

Особенно сложная ситуация получается при плохой погоде, видимость резко ухудшается во время дождя или снега. Кроме того, в темное время суток водителей ослепляют фары других автомобилей. Как пишет автор инициативы, хорошее освещение на пешеходных переходах помогло бы снизить уровень травматизма.