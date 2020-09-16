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Posted 16 сентября 2020, 09:06

Published 16 сентября 2020, 09:06

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Загруженность коечного фонда пошла на убыль в госпиталях Ростовской области

16 сентября 2020, 09:06
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области загруженность коечного фонда, которая на этой неделе приблизилась к критической отметке, пошла на спад, следует из информации, представленной региональным правительством.

Так, на 16 сентября в регионе в стационары были госпитализированы 1222 пациента, а загруженность коечного фонда составила 57,1%. Напомним, что во вторник, 15 сентября, этот показатель составлял 58,9%.

Снизилось и число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и если ранее на ИВЛ насчитывался 71 человек, то, спустя сутки их стало меньше на 10 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составила 460,8 человек, а коэффициент распространения инфекции остается на уровне 1,05.

Всего в регионе заразились коронавирусом 19362 человек, из которых выздоровели 81,3%, скончались 2,14%.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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