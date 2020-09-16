Загруженность коечного фонда пошла на убыль в госпиталях Ростовской области

Posted 16 сентября 2020, 09:06
Published 16 сентября 2020, 09:06
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Так, на 16 сентября в регионе в стационары были госпитализированы 1222 пациента, а загруженность коечного фонда составила 57,1%. Напомним, что во вторник, 15 сентября, этот показатель составлял 58,9%.
Снизилось и число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и если ранее на ИВЛ насчитывался 71 человек, то, спустя сутки их стало меньше на 10 человек.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составила 460,8 человек, а коэффициент распространения инфекции остается на уровне 1,05.
Всего в регионе заразились коронавирусом 19362 человек, из которых выздоровели 81,3%, скончались 2,14%.