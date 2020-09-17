Экс-совладельца «Стелла-Банка» будут судить в Ростове за хищение 2 млрд рублей

Posted 17 сентября 2020, 07:44
Published 17 сентября 2020, 07:44
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Дело возбуждено по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии. По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками выдавал кредиты, которые возвращать никто не собирался.
Таким образом из банка за месяц вывели два миллиарда рублей. Подчиненные обвиняемого Регина Панайотиди и Радмила Бессонова получили условные сроки.
Хищение денег привело к банкротству банка. Фигуранта задержали силовики, когда он пытался улететь в Мексику
Отмечается, что Ерхов вину не признает и считает, что его подставили. Его имущество находится под арестом.