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Posted 17 сентября 2020, 07:44

Published 17 сентября 2020, 07:44

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Экс-совладельца «Стелла-Банка» будут судить в Ростове за хищение 2 млрд рублей

17 сентября 2020, 07:44
В Ростове-на-Дону в мошенничестве обвинили бывшего совладельца «Стелла-Банка» Александра Ерхова, дело будет рассматривать Кировский районный суд.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии. По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками выдавал кредиты, которые возвращать никто не собирался.

Таким образом из банка за месяц вывели два миллиарда рублей. Подчиненные обвиняемого Регина Панайотиди и Радмила Бессонова получили условные сроки.

Хищение денег привело к банкротству банка. Фигуранта задержали силовики, когда он пытался улететь в Мексику

Отмечается, что Ерхов вину не признает и считает, что его подставили. Его имущество находится под арестом.

Ранее ростовский бизнесмен украл 55 миллионов рублей при строительстве ограждения Гребного канала.

#Экономика#Новости
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