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Posted 17 сентября 2020, 19:55

Published 17 сентября 2020, 19:55

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Глава донского Минздрава рассказала подробности о вакцине от коронавируса

17 сентября 2020, 19:55
В Ростовскую область поступила первая партия экспериментальной вакцины против коронавируса, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

Речь идет о вакцине, которая получила название «Спутник V». Министр озвучила подробности о препарате, заявив, что на этой партии протестировали логистическую схему доставки в регион.

«Хранить препарат нужно при температуре минус 18 градусов. Из-за этого доставку нужно было протестировать, я лично проверила ее хранение», — заявила министр.

Она выразила надежду, что скоро удастся протестировать передачу препарата в медицинские организации. Вакцинация должна начаться в конце года.

Добавим, что в регионе за весь период заболели 19533 человека.

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