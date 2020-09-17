Глава донского Минздрава рассказала подробности о вакцине от коронавируса

Posted 17 сентября 2020, 19:55
Published 17 сентября 2020, 19:55
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Речь идет о вакцине, которая получила название «Спутник V». Министр озвучила подробности о препарате, заявив, что на этой партии протестировали логистическую схему доставки в регион.
«Хранить препарат нужно при температуре минус 18 градусов. Из-за этого доставку нужно было протестировать, я лично проверила ее хранение», — заявила министр.
Она выразила надежду, что скоро удастся протестировать передачу препарата в медицинские организации. Вакцинация должна начаться в конце года.