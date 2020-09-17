Железнодорожник получал три года пенсию, прикинувшись инвалидом в Гуково

Posted 17 сентября 2020, 06:59
Published 17 сентября 2020, 06:59
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
На скамье подсудимых оказался 38-летний сотрудник железнодорожной станции Гуково. Он получил подложные документы, что является инвалидом второй группы, после чего обратился с ними в управление Пенсионного фонда.
«Инвалидом мужчина не являлся, но ему назначили ежемесячную пенсию. Выплаты приходили в течение трех лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за это время железнодорожник успел получить 500 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно.