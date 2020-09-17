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Posted 17 сентября 2020, 06:59

Published 17 сентября 2020, 06:59

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Железнодорожник получал три года пенсию, прикинувшись инвалидом в Гуково

Железнодорожник получал три года пенсию, прикинувшись инвалидом в Гуково

17 сентября 2020, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области вынесли приговор в отношении местного жителя, который незаконно получал пенсию по инвалидности, сообщает Южная транспортная прокуратура.

На скамье подсудимых оказался 38-летний сотрудник железнодорожной станции Гуково. Он получил подложные документы, что является инвалидом второй группы, после чего обратился с ними в управление Пенсионного фонда.

«Инвалидом мужчина не являлся, но ему назначили ежемесячную пенсию. Выплаты приходили в течение трех лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за это время железнодорожник успел получить 500 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно.

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