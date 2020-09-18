Дебиторку «Ростовского электрометаллургического завода» оценили в 1,2 млрд рублей

Posted 18 сентября 2020, 14:42
Published 18 сентября 2020, 14:42
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
На аукцион единым лотом с начальной стоимостью 1,22 миллиарда рублей были выставлены права требования РЭМЗ к десяти организациям. Общая сумма дебиторской задолженности составила 1,36 миллиарда рублей.
При этом наибольшая задолженность в размере более одного миллиарда рублей образовалась у «Гурьевского металлургического завода» из Кемеровской области. Предприятие в настоящее время находится в стадии ликвидации.
В марте 2020 года стало известно о продаже имущественного комплекса РЭМЗ компании из Новороссийска за 6,5 миллиарда рублей. «Новороссийский прокатный завод» выкупил предприятие в Шахтах, а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты и другое имущество.