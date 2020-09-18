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Posted 18 сентября 2020, 07:50

Published 18 сентября 2020, 07:50

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Девушку в одних трусах заметили утром в пятницу на проспекте Стачки в Ростове

18 сентября 2020, 07:50
Утром 18 сентября на остановке на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону стояла девушка в одних трусах, сообщили очевидцы в соцсети.

«Сегодня с утра на Стачки, 225 было жарко», — сказано в комментарии к фотографии.

Ряд пользователей предположили, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения. «Это под солями, они часто раздеваются, приход такой», — написал один из ростовчан.

Другие высказали мнение, что ее просто выгнали. «Всякие обстоятельства бывают. Может выгнали», — прокомментировала одна из подписчиц.

Некоторые отметили, что надо было не фотографировать девушку в белье, а предложить ей помощь. «Больной человек, алкашка, наркоманка или хуже, не видно! Здоровый человек голый по улице не ходит», — написала одна из горожанок.

Ранее на Большой Садовой в Ростове гуляла девушка в одном нижнем белье.

#Общество#Новости
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