Девушку в одних трусах заметили утром в пятницу на проспекте Стачки в Ростове

Posted 18 сентября 2020, 07:50
Published 18 сентября 2020, 07:50
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
«Сегодня с утра на Стачки, 225 было жарко», — сказано в комментарии к фотографии.
Ряд пользователей предположили, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения. «Это под солями, они часто раздеваются, приход такой», — написал один из ростовчан.
Другие высказали мнение, что ее просто выгнали. «Всякие обстоятельства бывают. Может выгнали», — прокомментировала одна из подписчиц.
Некоторые отметили, что надо было не фотографировать девушку в белье, а предложить ей помощь. «Больной человек, алкашка, наркоманка или хуже, не видно! Здоровый человек голый по улице не ходит», — написала одна из горожанок.