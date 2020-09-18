До 21 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области

Posted 18 сентября 2020, 10:13
Published 18 сентября 2020, 10:13
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
С 19 по 21 сентября на всей территории Ростовской области за исключением Азовского района сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Азовском районе в эти дни прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса.
Жителей области просят воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш.
Напомним, вечером 17 сентября в Ростовской области вспыхнул еще один лесной пожар в Миллеровском районе. Площадь сгоревшего леса превысила 50 гектаров.