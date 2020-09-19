Подрабатывавший таксистом рецидивист ограбил пассажирку в Ростове

Posted 19 сентября 2020, 12:36
Published 19 сентября 2020, 12:36
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее ограбил таксист. Она вызвала автомобиль, он довез ее до места назначения, но плату не взял, а начал угрожать и отобрал у нее золотые украшения. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.
«В результате комплекса мероприятий полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину ранее судимого за кражу и грабеж», — сказано в сообщении.
Задержанного поместили под стражу и возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который ограбил новую знакомую во время свидания.