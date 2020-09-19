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Posted 19 сентября 2020, 12:36

Published 19 сентября 2020, 12:36

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Подрабатывавший таксистом рецидивист ограбил пассажирку в Ростове

19 сентября 2020, 12:36
В Ростове-на-Дону водитель такси отобрал у пассажирки золотые украшения, сообщили в региональном ГУ МВД.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее ограбил таксист. Она вызвала автомобиль, он довез ее до места назначения, но плату не взял, а начал угрожать и отобрал у нее золотые украшения. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.

«В результате комплекса мероприятий полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину ранее судимого за кражу и грабеж», — сказано в сообщении.

Задержанного поместили под стражу и возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который ограбил новую знакомую во время свидания.

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