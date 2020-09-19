Подрабатывавший таксистом рецидивист ограбил пассажирку в Ростове

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее ограбил таксист. Она вызвала автомобиль, он довез ее до места назначения, но плату не взял, а начал угрожать и отобрал у нее золотые украшения. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.