Юноша из Шахт стал участником нового сезона шоу «Танцы» на канале ТНТ

Posted 20 сентября 2020, 10:03
Published 20 сентября 2020, 10:03
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Ивану Маслову 18 лет и он прошел кастинг в заключительный сезон шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Для этого парню пришлось отправиться в Казань.
Иван исполнил номер со своей 24-летней партнершей и судьям — Мигелю, Татьяне Денисовой и Егору Дружинину танец очень понравился. Денисова заметила, что танцующие хороши, надо брать. Егор Дружинин согласился со своей коллегой, добавив, что ребята исполнили танец «местами не очень чистенько», однако решил им дать шанс.
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