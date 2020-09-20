Юноша из Шахт стал участником нового сезона шоу «Танцы» на канале ТНТ

Иван исполнил номер со своей 24-летней партнершей и судьям — Мигелю, Татьяне Денисовой и Егору Дружинину танец очень понравился. Денисова заметила, что танцующие хороши, надо брать. Егор Дружинин согласился со своей коллегой, добавив, что ребята исполнили танец «местами не очень чистенько», однако решил им дать шанс.