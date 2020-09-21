Донские депутаты предложили сэкономить на министрах и экспортерах нефти в 2021 году

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило сокращение расходов на госпрограмму вооружений и отказ от индексации зарплат госслужащим в 2021 году. Что касается Ростовской области, то в регионе пока не прошло первое чтение бюджета.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев отметил, что в бюджете Ростовской области масса трат, в которых можно было бы быть скромнее. Он привел в пример пиар и содержание штата госслужащих. «К примеру, у нас в правительстве работает „министр по борьбе с коррупцией“, который по факту является охранником губернатора, но, судя по всему, получает министерскую зарплату. Главная экономия, которую власти Ростовской области могли бы направить на нужды бюджета — это уменьшить свои коррупционные аппетиты. Напомню, Ростовская область занимает второе место в стране по уровню коррупционных преступлений на душу населения», — отметил депутат.
По его словам, нельзя экономить за счет социальных выплат. «Они на фоне сегодняшней ситуации должны только расти, на этот счет я направил в адрес губернатора ряд предложений, и очень надеюсь, что их одобрят. К примеру, я предлагал произвести выплаты семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет, выплачивать компенсацию очередникам в детские сады и многое другое», — сообщил Федяев.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов полагает, что бюджет на 2021 год будет проходить очень тяжело из-за больших корректировок из федерации. «Там затронут не только госслужащих, не только систему вооружения, но и многие другие вещи. Во-первых, мы не подойдем к индексации пенсий рабочих пенсионеров, как мы планировали и надеялись. Во-вторых, я думаю, поурезают некоторые направления, связанные с образованием. В-третьих, сократят бюджет на некоторые направления культуры», — отметил собеседник. Депутат предположил, что при этом не будут урезать траты на нацпроекты, которые находятся на виду: поддержка малого и среднего бизнеса и так далее. «А все направления, которые не связаны с нацпроектами, обязательно попадут под сокращение», — добавил Косинов.
При этом депутат полагает, что без пересмотра налоговой системы в Российской Федерации это ни к чему не приведет. «Все эти точечные виды помощи где-то поддерживают ситуацию, но никак не толкают ее вперед. Поэтому здесь надо решиться на шаг вперед, не просто на замазывание дырок. И самое главное — решиться задействовать деньги, которые у нас сегодня заморожены за рубежом и не работают в экономике», — считает собеседник. Он добавил, что правительство работает не для того, чтобы говорить о создании подушки безопасности. «Вы не подушку безопасности создавайте, а экономику развивайте, тогда будет и подушка безопасности», — заключил Косинов.
По словам депутата, ситуация с коронавирусом очень сильно сказалась на бюджете. «Еще точно никто не считал, есть приблизительные подсчеты. Но если посчитают внимательно, то станет понятно, что бюджет просел очень сильно», — отметил он. Депутат заметил, что у нас гордятся тем, что не так сильно потеряли в приросте валового регионального и российского продукта, как европейские страны. «Но мы не должны забывать о том, что ставить наши предприятия системы обслуживания (например, рестораны) на один уровень с европейскими никак нельзя. У нас они в зачаточном состоянии. Там эти предприятия просели, потому что их много, они эффективно работают, платят много налогов в бюджет европейских стран. А у нас их мало, они неэффективно работают и почти ничего не платят в бюджет. У нас-то процентов 70 этого сектора находится в серой зоне. Если они и платят налоги, то малую толику», — сообщил Косинов.
По его словам, в стране надо пересматривать налоговую систему. «А мы сегодня ищем, где что у кого откусить, чтобы спасти ситуацию. Не спасем. Надо уменьшать налоговое бремя на малый и средний бизнес, причем кардинально, а не на 2-3%. А мы НДС повышаем и экспортерам нефти даем преференции — убираем налог на экспорт нефти за рубеж. Делаем все, чтобы они заработали как можно больше. Но они не зарабатывают для экономики страны, понимаете? Они зарабатывают для 3-5, может быть, 15 учредителей фирмы, которая торгует нефтью за рубеж», — рассказал депутат. Косинов полагает, что в стране также надо пересмотреть налог на природные ресурсы. «Сократим на вооружение расходы, сократим еще что-то. Дальше что будем сокращать? Здравоохранение дальше некуда, культуру уже сократили. Я считаю, что это шаг популистский, временный и ни к чему не приводящий», — заключил собеседник.