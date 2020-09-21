Донские депутаты предложили сэкономить на министрах и экспортерах нефти в 2021 году

По словам депутата, ситуация с коронавирусом очень сильно сказалась на бюджете. «Еще точно никто не считал, есть приблизительные подсчеты. Но если посчитают внимательно, то станет понятно, что бюджет просел очень сильно», — отметил он. Депутат заметил, что у нас гордятся тем, что не так сильно потеряли в приросте валового регионального и российского продукта, как европейские страны. «Но мы не должны забывать о том, что ставить наши предприятия системы обслуживания (например, рестораны) на один уровень с европейскими никак нельзя. У нас они в зачаточном состоянии. Там эти предприятия просели, потому что их много, они эффективно работают, платят много налогов в бюджет европейских стран. А у нас их мало, они неэффективно работают и почти ничего не платят в бюджет. У нас-то процентов 70 этого сектора находится в серой зоне. Если они и платят налоги, то малую толику», — сообщил Косинов.