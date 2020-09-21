Казак в Ростовской области пытается засудить Всевеликое войско Донское

Posted 21 сентября 2020, 07:11
Published 21 сентября 2020, 07:11
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
По информации издания Panram, мужчине не понравилось то, что «муниципальные казачьи дружины» были переименованы в «казачьи дружины». Одновременно с этим было заключено соглашение с полицией об оказании помощи.
По мнению истца, все это говорит о «бесплатном принудительном труде». Требуемая сумма моральной компенсации составляет 100 тысяч рублей.
Иск принят не был, так как казак живет в Новочеркасске, а не в Ростове. Ему предложили обратиться в суд по месту жительства.