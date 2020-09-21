rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2020, 07:11

Published 21 сентября 2020, 07:11

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Казак в Ростовской области пытается засудить Всевеликое войско Донское

21 сентября 2020, 07:11
Казак из Ростовской области Александр Апостолов обратился с иском в суд к Всевеликому войску Донскому, заявили в Новочеркасском городском суде.

По информации издания Panram, мужчине не понравилось то, что «муниципальные казачьи дружины» были переименованы в «казачьи дружины». Одновременно с этим было заключено соглашение с полицией об оказании помощи.

По мнению истца, все это говорит о «бесплатном принудительном труде». Требуемая сумма моральной компенсации составляет 100 тысяч рублей.

Иск принят не был, так как казак живет в Новочеркасске, а не в Ростове. Ему предложили обратиться в суд по месту жительства.

Ранее отказавшаяся надеть бахилы медик засудила ростовчанку.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика