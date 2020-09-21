rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2020, 17:03

Published 21 сентября 2020, 17:03

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

«Россети» проведут масштабную реконструкцию электросетей в Калининградской области

21 сентября 2020, 17:03
Генеральный директор энергохолдинга “Россети” Павел Ливинский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили ход выполнения пятилетней программы по реконструкции электросетей региона.

Объем ее финансирования составил более 22,1 млрд рублей — это самый масштабный проект «Россетей» в рамках одного субъекта РФ.

Как рассказал Павел Ливинский, реализуемая с 2016 года программа позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития региона на ближайшие полвека, сообщает kaliningrad.kp.ru.

«Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация», - сказал Ливинский.

По его словам, до конца текущего года планируется реконструировать пять ключевых подстанций Калининградской области. Благодаря внедрению цифровых решений вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек, рассказал Ливинский.

В рамках реализации программы в Калининградской области построили и отремонтировали более полутора тысяч километров линий электропередачи, а сети городов, расположенных в прибрежной зоне области, перевели на напряжение в 110 кВ. На текущий момент восемь электроустановок переведены на цифровое обслуживание, а через пять лет эта цифра должна вырасти до 15 подстанций.

Сообщается, что в регионе создали первый в России цифровой район электрических сетей (РЭС). К концу 2020 года планируется сделать все РЭСы «Россети Янтарь» цифровыми. Сейчас этот проект масштабируется на всю страну.

До конца года «Россети» приведут почти 100 км немецких сетей 0,23 кВ к стандартному 0,4 кВ и закончат реконструкцию пяти подстанций 110 кВ.

Энергохолдинг также планирует на 60% увеличить мощность на нескольких региональных подстанциях за счет внедрения цифровых решений.

По словам Алиханова, современная сетевая инфраструктура является базовым условием для привлечения инвестиций в регион.

«Мы уже видим практический эффект от проектов «Россетей» – энергетика стала надежнее и доступнее», – сказал он.

В числе знаковых проектов можно назвать выдачу мощности четырех теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов ЧМ по футболу - 2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, а также подключение индустриального парка «Черняховск».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика