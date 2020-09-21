«Россети» проведут масштабную реконструкцию электросетей в Калининградской области

В рамках реализации программы в Калининградской области построили и отремонтировали более полутора тысяч километров линий электропередачи, а сети городов, расположенных в прибрежной зоне области, перевели на напряжение в 110 кВ. На текущий момент восемь электроустановок переведены на цифровое обслуживание, а через пять лет эта цифра должна вырасти до 15 подстанций.