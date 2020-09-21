«Россети» проведут масштабную реконструкцию электросетей в Калининградской области

Posted 21 сентября 2020, 17:03
Published 21 сентября 2020, 17:03
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Объем ее финансирования составил более 22,1 млрд рублей — это самый масштабный проект «Россетей» в рамках одного субъекта РФ.
Как рассказал Павел Ливинский, реализуемая с 2016 года программа позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития региона на ближайшие полвека, сообщает kaliningrad.kp.ru.
«Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация», - сказал Ливинский.
По его словам, до конца текущего года планируется реконструировать пять ключевых подстанций Калининградской области. Благодаря внедрению цифровых решений вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек, рассказал Ливинский.
В рамках реализации программы в Калининградской области построили и отремонтировали более полутора тысяч километров линий электропередачи, а сети городов, расположенных в прибрежной зоне области, перевели на напряжение в 110 кВ. На текущий момент восемь электроустановок переведены на цифровое обслуживание, а через пять лет эта цифра должна вырасти до 15 подстанций.
Сообщается, что в регионе создали первый в России цифровой район электрических сетей (РЭС). К концу 2020 года планируется сделать все РЭСы «Россети Янтарь» цифровыми. Сейчас этот проект масштабируется на всю страну.
До конца года «Россети» приведут почти 100 км немецких сетей 0,23 кВ к стандартному 0,4 кВ и закончат реконструкцию пяти подстанций 110 кВ.
Энергохолдинг также планирует на 60% увеличить мощность на нескольких региональных подстанциях за счет внедрения цифровых решений.
По словам Алиханова, современная сетевая инфраструктура является базовым условием для привлечения инвестиций в регион.
«Мы уже видим практический эффект от проектов «Россетей» – энергетика стала надежнее и доступнее», – сказал он.
В числе знаковых проектов можно назвать выдачу мощности четырех теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов ЧМ по футболу - 2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, а также подключение индустриального парка «Черняховск».