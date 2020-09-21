Удар по карману россиян: как эксперты оценивают кратное повышение акциза на сигареты

Posted 21 сентября 2020, 09:13
Published 21 сентября 2020, 09:13
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Однако принятие этих поправок негативно скажется на уровне доходов почти 30 миллионов российских граждан (именно столько, по данным Минздрава, в нашей стране курильщиков). Об этом пишет издание «Комсомольская правда».
Намерение Минфина с помощью роста акцизов пополнить дыру в бюджете (которая возникла на фоне пандемии коронавируса) может привести к тому, что в 2021 году цены на табачную продукцию резко вырастут, пишет ng.ru. При этом далеко не очевидно, что рост акциза на 20% увеличит доходную часть бюджета, возможен обратный эффект – так считают многие эксперты.
Во-первых, рост акцизов приведет к увеличению средней стоимости пачки сигарет: цена вырастет со 120 рублей до 140 рублей за пачку, что ударит по бюджету российских граждан. Казалось бы, 20 рублей – не много. Но если считать ежемесячные затраты курильщиков на сигареты, то получается вполне ощутимо: в среднем россияне тратят на курение 3 600 рублей в месяц, а после принятия поправок затраты вырастут до 4 200 рублей в месяц (в среднем). При этом средняя зарплата в России составляет около 35 тысяч рублей в месяц, а количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума в 2020 году выросло до 20 млн человек (об этом пишет Лента.ру. Прожиточный минимум в России составляет 11 468 рублей.
В стране растет и уровень бедности. За первое полугодие текущего года доходы россиян упали сразу на 8% (по данным Росстата), что стало максимальным падением с 1999 года, а покупательская способность российских граждан находится на минимальном уровне за последние 9 лет (с 2011 года).
О том, что инициатива Минфина далеко не однозначна, высказываются и политики. Например, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался так: «Повышение акцизов на сигареты – самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают из карманов граждан. Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте» (цитату приводит ng.ru).
Удорожание сигарет приведет к еще большему желанию россиян экономить, они чаще станут приобретать контрафактную продукцию (ведь цены на такие сигареты в два раза ниже, чем стоимость официальной продукции). При этом вырастет и доля рынка контрафакта, с чем государство планомерно борется многие годы. Сейчас доля контрафакта на рынке сигарет составляет 15%, а с принятием поправок доля может вырасти до 30%. В результате снизится прибыль официальных торговцев, а бюджет недополучит часть доходов, ведь и собираемость акцизов резко сократится.
За счет роста цен на сигареты пострадают и ритейлеры: увеличение акциза вызовет резкий рост контрабанды. Официальные продавцы не смогут в полной мере конкурировать с более дешевой табачной продукцией, которая может заполонить рынок. А это означает дополнительные потери для всей экономики страны, ведь именно официальный бизнес, действующий в рамках закона, обеспечивает рабочие места, выплачивает в полном объеме положенные налоги и взносы. Предлагаемая инициатива приведет к тому, что официальному бизнесу в секторе табачной продукции станет еще сложнее восстанавливаться после пандемии. Так считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Вообще, резкое увеличение стоимости сигарет никогда не приводит к тому, что граждане начинают отказываться от своей пагубной привычки. Для этого гораздо эффективнее планомерная политика государства по работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни и занятиям спортом. Даже обсуждения в социальных сетях наглядно демонстрируют: россияне скорее будут искать более дешевые сигареты, чем захотят расстаться с вредной привычкой.
- Быстро повлиять на рост нелегального рынка крайне сложно: для этого необходимо менять законодательство и ужесточать правоприменительную практику. Уже не один год обсуждаются различные инициативы, которые пока не получают развития. Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке. Ущерб от нелегального рынка федеральному бюджету оценивался примерно в 100 миллиардов рублей по итогам 2019 года, - рассказал «Новым известиям» Александр Шатилов, политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ. - А если рынок нелегального табака увеличится в два раза – до 30%, то и потери государства буду кратно больше.
Эксперты рынка предлагают более сбалансированный подход: не поднимать акцизы сразу на 20%, а только на 8-10%. Ведь в Налоговом кодексе уже был заложен рост акцизов в следующем году на 4% (в рамках инфляции). В результате такого подхода рост стоимости сигарет не будет столь существенным, не вызовет резкий рост контрафакта, а значит, и сокращение поступлений в бюджет. Более адекватное увеличение акцизных сборов позволит пополнить бюджет страны: сборы от легальной продажи табачной продукции могут вырасти до 630 млрд рублей в год.