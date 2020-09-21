Удар по карману россиян: как эксперты оценивают кратное повышение акциза на сигареты

Во-первых, рост акцизов приведет к увеличению средней стоимости пачки сигарет: цена вырастет со 120 рублей до 140 рублей за пачку, что ударит по бюджету российских граждан. Казалось бы, 20 рублей – не много. Но если считать ежемесячные затраты курильщиков на сигареты, то получается вполне ощутимо: в среднем россияне тратят на курение 3 600 рублей в месяц, а после принятия поправок затраты вырастут до 4 200 рублей в месяц (в среднем). При этом средняя зарплата в России составляет около 35 тысяч рублей в месяц, а количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума в 2020 году выросло до 20 млн человек (об этом пишет Лента.ру. Прожиточный минимум в России составляет 11 468 рублей.