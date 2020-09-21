За неделю в Ростовской области продезинфицировали более 28 тыс объектов

Всего в мероприятиях по дезинфекции принимали участие 132 человека личного состава и 52 единицы специальной техники. В ходе обработки спасатели дезинфицируют остановочные комплексы, привокзальные площади, а также прилегающие территории лечебных учреждений, магазинов, многоквартирных домов.