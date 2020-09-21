За неделю в Ростовской области продезинфицировали более 28 тыс объектов

«Санитарная обработка муниципальных образований области проводится по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева с 4 апреля», — сказано в сообщении.
Всего в мероприятиях по дезинфекции принимали участие 132 человека личного состава и 52 единицы специальной техники. В ходе обработки спасатели дезинфицируют остановочные комплексы, привокзальные площади, а также прилегающие территории лечебных учреждений, магазинов, многоквартирных домов.
Напомним, в Ростовской области для проведения работ по дезинфекции приобрели 20 спецмашин, представляющих собой полноприводные грузопассажирские автомобили «ГАЗ-27057» с комплектом дезинфекционного оборудования, снаряжения и инвентаря.