rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За неделю в Ростовской области продезинфицировали более 28 тыс объектов

21 сентября 2020, 12:18
Фото: donland.ru
Более 28 тысяч общественных пространств продезинфицировали в Ростовской области за неделю, сообщили в региональном правительстве.

«Санитарная обработка муниципальных образований области проводится по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева с 4 апреля», — сказано в сообщении.

Всего в мероприятиях по дезинфекции принимали участие 132 человека личного состава и 52 единицы специальной техники. В ходе обработки спасатели дезинфицируют остановочные комплексы, привокзальные площади, а также прилегающие территории лечебных учреждений, магазинов, многоквартирных домов.

Напомним, в Ростовской области для проведения работ по дезинфекции приобрели 20 спецмашин, представляющих собой полноприводные грузопассажирские автомобили «ГАЗ-27057» с комплектом дезинфекционного оборудования, снаряжения и инвентаря.

Материалы по теме
В четыре раза реже стали жаловаться на дезинфекцию подъездов в Ростовской областиДезинфекцию всех избирательных участков провели в Ростовской областиВласти Ростова рассказали о проведенной дезинфекции в палаточном лагере
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00