Коронавирусом заболели учителя ростовского лицея

Напомним, в Ростовской области 38 классов в 17 школах ушли на карантин из-за коронавируса. Заболевания в школах зафиксированы в трех городах — Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также трех районах — в Каменском, Песчанокопском и Мясниковском.