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Posted 22 сентября 2020, 14:37

Published 22 сентября 2020, 14:37

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Коронавирусом заболели учителя ростовского лицея

22 сентября 2020, 14:37
Коронавирус выявили у пяти преподавателей лицея № 14 в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном пресс-центре.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у пяти учителей, кроме того, заразились четверо учеников лицея.

«Некоторые классы находятся на дистанционном обучении. Проведены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия"№, — прокомментировали ситуацию в пресс-центре.

Напомним, в Ростовской области 38 классов в 17 школах ушли на карантин из-за коронавируса. Заболевания в школах зафиксированы в трех городах — Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также трех районах — в Каменском, Песчанокопском и Мясниковском.

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