Коронавирусом заболели учителя ростовского лицея

Posted 22 сентября 2020, 14:37
Published 22 сентября 2020, 14:37
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Коронавирусная инфекция подтвердилась у пяти учителей, кроме того, заразились четверо учеников лицея.
«Некоторые классы находятся на дистанционном обучении. Проведены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия"№, — прокомментировали ситуацию в пресс-центре.
Напомним, в Ростовской области 38 классов в 17 школах ушли на карантин из-за коронавируса. Заболевания в школах зафиксированы в трех городах — Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также трех районах — в Каменском, Песчанокопском и Мясниковском.