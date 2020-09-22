rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2020, 08:35

Published 22 сентября 2020, 08:35

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

В Ростовской области назвали города, где все еще живет коронавирус

22 сентября 2020, 08:35
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом были подтверждены в 24 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Люди заболели в Батайске, Новошахтинске, Гуково, Зверево и Ростове. Новые случаи выявили в Егорлыкском, Сальском, Советском районах.

За сутки заболел 181 человек, за все время — 20421 местный житель. На лечении в стационарах находятся 1338 пациентов.

«За последние 24 часа скончались трое женщин и трое мужчин, имеющие сопутствующие заболевания. За все время скончался 451 человек с подтвержденным диагнозом», — сказано в сообщении.

До этого в Ростовской области озвучили опасные при коронавирусе болезни.

Материалы по теме
Шесть человек скончались от коронавируса во вторник в Ростовской области
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика