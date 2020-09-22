В Ростовской области назвали города, где все еще живет коронавирус

В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом были подтверждены в 24 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Люди заболели в Батайске, Новошахтинске, Гуково, Зверево и Ростове. Новые случаи выявили в Егорлыкском, Сальском, Советском районах. За сутки заболел 181 человек, за все время — 20421 местный житель. На лечении в стационарах находятся 1338 пациентов. «За последние 24 часа скончались трое женщин и трое мужчин, имеющие сопутствующие заболевания. За все время скончался 451 человек с подтвержденным диагнозом», — сказано в сообщении. До этого в Ростовской области озвучили опасные при коронавирусе болезни. Материалы по теме Шесть человек скончались от коронавируса во вторник в Ростовской области