Два мостовых перехода отремонтируют в Ростовской области

«Речь идет о планируемой реконструкции мостового перехода на автодороге межмуниципального значения Миллерово — Луганск до границы Украины — Титовка в Миллеровском районе и моста на региональной трассе Пролетарск — Сухой — Большая Орловка в Мартыновском районе», — сказано в сообщении.