rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2020, 14:21

Published 23 сентября 2020, 14:21

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Два мостовых перехода отремонтируют в Ростовской области

Два мостовых перехода отремонтируют в Ростовской области

23 сентября 2020, 14:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области проведут реконструкцию двух мостовых переходов в Мартыновском и Миллеровском районах, сообщили в региональном правительстве.

«Речь идет о планируемой реконструкции мостового перехода на автодороге межмуниципального значения Миллерово — Луганск до границы Украины — Титовка в Миллеровском районе и моста на региональной трассе Пролетарск — Сухой — Большая Орловка в Мартыновском районе», — сказано в сообщении.

В настоящее время по объектам утвердили проекты планировки и межевания территории размещения.

Ранее стало известно, что в селе Кичкино Заветинского района построят новый мост через реку Амту, которая разделяет населенный пункт на две части.

Материалы по теме
В Ростове отремонтируют пострадавший из-за ливня мостКапитальный мост на Зеленый остров будет включен в новый генплан РостоваРаботы на мосту Малиновского в Ростове перешли в новую стадию
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика