Два мостовых перехода отремонтируют в Ростовской области

Posted 23 сентября 2020, 14:21
Published 23 сентября 2020, 14:21
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
«Речь идет о планируемой реконструкции мостового перехода на автодороге межмуниципального значения Миллерово — Луганск до границы Украины — Титовка в Миллеровском районе и моста на региональной трассе Пролетарск — Сухой — Большая Орловка в Мартыновском районе», — сказано в сообщении.
В настоящее время по объектам утвердили проекты планировки и межевания территории размещения.
Ранее стало известно, что в селе Кичкино Заветинского района построят новый мост через реку Амту, которая разделяет населенный пункт на две части.