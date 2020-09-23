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Posted 23 сентября 2020, 09:13

Published 23 сентября 2020, 09:13

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Колонну машин скорой заметили на границе ДНР и Ростовской области

23 сентября 2020, 09:13
В Ростовской области на границе с Украиной вновь заметили колонну техники, сообщает ОБСЕ.

Согласно полученным данным, к пропускному пункту «Донецк» прибыли более 10 машин скорой на базе автомобилей «УАЗ». Примечательно, что номеров на них не было.

Некоторое время транспорт находился на границе, после чего отправился в сторону Украины. На следующий день увидели еще несколько машин скорой и снова без номеров. Таможенный контроль в этом случае длился около трех часов, после чего транспорт отравился на территорию соседнего государства.

Цели поездок на данный момент остаются загадкой. В общей сложности проехали около 30 автомобилей.

Ранее стала известна причина появления тяжелой техники на границе Ростовской области и ДНР.

#Политика#Новости
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