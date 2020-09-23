Орбитальную затопило в Ростове из-за коммунальной аварии

Posted 23 сентября 2020, 08:14
Published 23 сентября 2020, 08:14
Modified 1 октября 2024, 15:10
Updated 1 октября 2024, 15:10
В утреннее время произошла коммунальная аварии в канализации. Из-за возможного повреждения трубы начало подтапливать улицу.
В частности, под водой оказалась проезжая часть, но движение перекрывать не стали. Не остановило это и водителей, которые продолжили поездку по затопленным участкам.
Частично вода добралась до тротуара, поэтому пешеходам приходится обходить.
Добавим, что это не первый случай, когда в городе происходят подобные инциденты. Ранее из-за ливня подтопило улицу Малиновского и более 50 автомобилей.