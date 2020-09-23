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Posted 23 сентября 2020, 08:14

Published 23 сентября 2020, 08:14

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Орбитальную затопило в Ростове из-за коммунальной аварии

23 сентября 2020, 08:14
В Ростове-на-Дону в среду утром затопило дорогу на улице Орбитальной, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В утреннее время произошла коммунальная аварии в канализации. Из-за возможного повреждения трубы начало подтапливать улицу.

В частности, под водой оказалась проезжая часть, но движение перекрывать не стали. Не остановило это и водителей, которые продолжили поездку по затопленным участкам.

Частично вода добралась до тротуара, поэтому пешеходам приходится обходить.

Добавим, что это не первый случай, когда в городе происходят подобные инциденты. Ранее из-за ливня подтопило улицу Малиновского и более 50 автомобилей.

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