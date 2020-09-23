Политолог восхитился полемической страстью команды Омска в проекте «Дебатл»

В целом уровень обоих дебатёров эксперт оценил высоко, отметив «поставленную речь» и «форумную школу». По словам Либермана, позиция Владивостока была сложнее в плане доказывания, поэтому в оценках приходилось делать на это скидку. Омску, к тому же, снизили баллы за перерасход времени на выступление.