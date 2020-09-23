Роспотребнадзор оценил эффективность масок при респираторных заболеваниях

Газета "Известия" пишет, что в ведомстве ранее осуществили проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период», проанализировав эффективность использования средств индивидуальной защиты. Они отметили, что ношение медицинской маски уменьшало вероятность заражения разного рода респираторными инфекциями почти в два раза, использование перчаток — почти в полтора раза.