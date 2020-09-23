Роспотребнадзор оценил эффективность масок при респираторных заболеваниях

Posted 23 сентября 2020, 14:06
Published 23 сентября 2020, 14:06
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Газета "Известия" пишет, что в ведомстве ранее осуществили проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период», проанализировав эффективность использования средств индивидуальной защиты. Они отметили, что ношение медицинской маски уменьшало вероятность заражения разного рода респираторными инфекциями почти в два раза, использование перчаток — почти в полтора раза.
Отмечается, что при контакте с больными острыми респираторными заболеваниями ношение маски аналогичным образом уменьшает вероятность заражения в два раза, а ношение перчаток — почти в три раза.