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Posted 23 сентября 2020, 14:06

Published 23 сентября 2020, 14:06

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Роспотребнадзор оценил эффективность масок при респираторных заболеваниях

Роспотребнадзор оценил эффективность масок при респираторных заболеваниях

23 сентября 2020, 14:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Роспотребнадзоре заявили о том, что ношение медицинской маски уменьшает вероятность заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза.

Газета "Известия" пишет, что в ведомстве ранее осуществили проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период», проанализировав эффективность использования средств индивидуальной защиты. Они отметили, что ношение медицинской маски уменьшало вероятность заражения разного рода респираторными инфекциями почти в два раза, использование перчаток — почти в полтора раза.

Отмечается, что при контакте с больными острыми респираторными заболеваниями ношение маски аналогичным образом уменьшает вероятность заражения в два раза, а ношение перчаток — почти в три раза.

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