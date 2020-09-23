Сеть подпольных цехов с контрафактным алкоголем ликвидировали в Таганроге

Posted 23 сентября 2020, 09:25
Published 23 сентября 2020, 09:25
Modified 1 октября 2024, 13:23
Updated 1 октября 2024, 13:23
Всего сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили четыре цеха и несколько складов для хранения. Обыски в городе прошли по 22 адресам, в ходе которых изъяли 35 тысяч литров этилового спирта и 13 тысяч бутылок с алкоголем.
Склады находились в домах на улицах Фрунзе, Энгельса, переулках Смирновский, 20-й, Промышленный и 11-й Мариупольский.
Алкоголь подделывали под торговые марки водки «Пять озер» и «Нефть», коньяка «Hennessy» и «Старый Кенисберг», а также виски «Jack Daniels». Сейчас устанавливаются участники незаконного производства.