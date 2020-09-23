Сеть подпольных цехов с контрафактным алкоголем ликвидировали в Таганроге

Всего сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили четыре цеха и несколько складов для хранения. Обыски в городе прошли по 22 адресам, в ходе которых изъяли 35 тысяч литров этилового спирта и 13 тысяч бутылок с алкоголем.