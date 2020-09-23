Украине предрекли коллапс из-за COVID-19

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о том, что Украину ждет коллапс в случае дальнейшего игнорирования властями страны вопроса с нехваткой мест в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.

Газета «Известия» пишет, что с его слов, Украина может столкнуться с проблемами, которые в самые страшные моменты пандемии испытывала Италия. Отмечается, что Александрин настоятельно рекомендовал властям переходить от количественных показателей к качественным, приспосабливая медучреждения для работы с пациентами в тяжелом состоянии и обеспечивая персонал больниц средствами индивидуальной защиты.