Украине предрекли коллапс из-за COVID-19

Posted 23 сентября 2020, 14:08
Published 23 сентября 2020, 14:08
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Газета «Известия» пишет, что с его слов, Украина может столкнуться с проблемами, которые в самые страшные моменты пандемии испытывала Италия.
Отмечается, что Александрин настоятельно рекомендовал властям переходить от количественных показателей к качественным, приспосабливая медучреждения для работы с пациентами в тяжелом состоянии и обеспечивая персонал больниц средствами индивидуальной защиты.