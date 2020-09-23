rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2020, 14:08

Published 23 сентября 2020, 14:08

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Украине предрекли коллапс из-за COVID-19

Украине предрекли коллапс из-за COVID-19

23 сентября 2020, 14:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о том, что Украину ждет коллапс в случае дальнейшего игнорирования властями страны вопроса с нехваткой мест в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.

Газета «Известия» пишет, что с его слов, Украина может столкнуться с проблемами, которые в самые страшные моменты пандемии испытывала Италия.

Отмечается, что Александрин настоятельно рекомендовал властям переходить от количественных показателей к качественным, приспосабливая медучреждения для работы с пациентами в тяжелом состоянии и обеспечивая персонал больниц средствами индивидуальной защиты.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика